Saba Tümer'in yaş günü partisinden çıkan Beren Saat, alkolün dozunu kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, dün akşam sunucu Saba Tümer için Kuruçeşme'de bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Gece geç saatlere kadar eğlenenen çift, parti çıkışı gazetecilerin objektifkerine yansıdı.

BEREN AYAKTA ZOR DURDU

O görüntüler ise Beyaz TV'de Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında masaya yatırıldı.

Görüntülerde alkollü olduğu görülen Beren Saat'in, mekan çıkışı yürürken zorlandığı anlar yer aldı.

Beren Saat alkolü fazla kaçırdı ViDEO

KENAN ELİNDEN TUTTU

Merdivenlerden inerek aracına ilerleyen Saat'e, eşi Kenan Doğulu elinden tutarak yardım etti.