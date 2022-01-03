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    Beren Saat, Bihter Ziyagil'den kurtulmak istiyor

    Oyuncu Beren Saat, bir dönem ekranlara gelen Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 14:28
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    Beren Saat, Bihter Ziyagil'den kurtulmak istiyor

    Başrollerini Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı; 'Aşk-ı Memnu'nun Kanal D'de başlayan ekran macerası, 2010 yılında son buldu.

    Dizinin sona ermesine rağmen yıllarca konuşan karakterlerinden Bihter Ziyagil'i canlandıran Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

    "ÇABA HARCADIM"

    Başrolünde yer aldığı dizideki karakterden kurtulmak için çok çaba harcadığını ifade eden Beren Saat, "Ben 'Bihter Ziyagil' değilim" dedi.

    TV'YE DİZİ YOK

    Ayrıca rol aldığı 'Atiye' dizisinden de bahseden Beren Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi. Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini sözlerine ekledi.

    Beren Saat, Bihter Ziyagil den kurtulmak istiyor #1

    Beren Saat, Bihter Ziyagil den kurtulmak istiyor #2


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