Beren Saat, derin dekolteli tarzıyla göz kamaştırdı Bir dergi için kamera karşısına çıkan Beren Saat'in, derin göğüs dekolteli tarzına yorum yağdı.

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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteri ile büyük bir ün yakalayan güzel oyuncu Beren Saat, son zamanlarda bir süredir ekranlardan uzaktı.

İstanbul İçin Son Çağrı ile yakın zamanda ekranlara geri dönecek olan Beren Saat, Vogue Film dergisi için poz verdi.

Derginin kapak güzeli olan oyuncu, tarzıyla hayranlarını mest etti.

Sosyal medyada olay oldu

Kapak için derin göğüs dekolteli ve şeffaf detaylara sahip bir elbise tercih eden Beren Saat, sosyal medyayı da salladı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncuyu görenler "Bihter gibi ateşli görünüyor", " "Bihter geri döndü" yorumlarında bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ yine partneri oldu

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer alan Beren Saat'e başrolde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşlik etmesi oyuncunun hayranlarını heyecanlandırmıştı.