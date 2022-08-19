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    Beren Saat hayranlarını korkuttu

    Eşi Kenan Doğulu'nun konserine giden Beren Saat'in dizindeki sargı hayranlarını endişelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 07:19
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    Beren Saat hayranlarını korkuttu

    Ünlü oyuncu Beren Saat, dün akşam eşi Kenan Doğulu’nun Harbiye Açıkhava’daki konserine gitti.

    Bütün konserlerinde eşini yalnız bırakmayan güzel oyuncu, yine dikkatleri üzerine çekti.

    Sargılı geldi

    Saat'in çektirdiği fotoğraflarda bileğindeki sargı hayranlarını endişelendirdi.Edinilen bilgiye göre kas ağrısı nedeniyle dizini sardığı öğrenildi.

    Güzel oyuncu, şu günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile bir sinema filmi çekiyor. Filmin çekimleri için yakında New York’a gidecekler.

    Beren Saat hayranlarını korkuttu #1


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