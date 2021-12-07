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- Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelere aktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelere aktı
Her yaptıkları olay olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 08:53
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:52
Geçitğimiz yıllarda sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Ünlü çift, geçen akşam Kuruçeşme'de Saba Tümer'in doğum günü partisindeydi.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Doğulu, "Her şey çok güzel gidiyor. Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi." şeklinde konuştu.