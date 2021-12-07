Haberler

Magazin Haberleri

Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelere aktı

Beren Saat ile Kenan Doğulu gecelere aktı

Her yaptıkları olay olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.