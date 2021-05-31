Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatilde

Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

2014 yılında evlenen ve birçok kez boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu, zor günleri atlattı.

ÇEKİN ÖNCESİ STRES ATTILAR

Havaların ısınmasını fırsat bilen ünlü çift, soluğu Bodrum'da aldı. Dergi çekimi için Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti.

Çekim öncesi görüntülenen Saat ve Doğulu, bir ara kendilerini serin sulara bıraktı.