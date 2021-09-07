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- Beren Saat ile Kenan Doğulu tatile çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu tatile çıktı
Birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 08:52
- Güncelleme : 07.09.2021 - 09:58
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz cumartesi akşamı Bodrum’daki bir mekanda sahneye çıktı.
Doğulu, konserin ardından eşi Beren Saat’le birlikte soluğu lüks teknesinde aldı.
AŞIKLAR TATİLDE
Milliyet'te yer alan habere göre, Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi.
Kısa süren deniz keyfinin ardından tekneye çıkan çift, birbirlerine sarılıp öpüşerek romantik dakikalar yaşadı.
Beren Saat’in formunu koruduğu gözlenirken, Kenan Doğulu göbeğiyle dikkat çekti.