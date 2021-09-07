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Beren Saat ile Kenan Doğulu tatile çıktı

Beren Saat ile Kenan Doğulu tatile çıktı

Birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı.