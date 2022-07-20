Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sette buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, internetteki bir platformda yayınlanacak filmin çekimleri için Şile'ye geldi.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçti.

Sete çıktılar

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmin ismi duyulan bir diğer oyuncusu da özellikle 'Doğduğun Ev Kaderindir'deki performansı beğeni toplayan Senan Kara oldu.

Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri çekilmeye başlayan filmin, New York sahneleri de olacak.