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Beren Saat imaj değiştirdi
Oyuncu Beren Saat, yıllar sonra imajını değiştirdi. Hayranları, oyuncunun yeni saçlarını çok beğendi.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 00:10
- Güncelleme : 24.02.2022 - 00:27
Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi.
Büyük bir aşkla evlenen ikilinin geçtiğimiz dönemde araları bozulduğu iddia edilmişti. Hatta boşanacakları konuşulan ikili, bu iddiaları yanıtsız bırakarak evliliklerine devam etti.
GÖZLERDEN UZAKTI
Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara dönen ve büyük bir etki yaratan Beren Saat, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
Beren Saat imaj değiştirdi VİDEO
SAÇLARINI DEĞİŞTİRDİ
Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun yeni imajı çok beğenilirken, hayranlarından da "Resmen gençleşmişsin", "Çok yakışmış", "Harika" gibi yorumlar geldi.