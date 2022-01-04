Beren Saat: Kenan benim için bir şans

Beren Saat: Kenan benim için bir şans

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerindeki sorunları nasıl aştıklarını anlattı.

Bir programa konuk olan güzel oyuncu Beren Saat, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müzisyen Kenan Doğulu ile evliliklerindeki kara bulutları dağıttığı bilinen oyuncu Beren Saat, ilişkileri hakkında konuştu.

"Kenan benim için bir şans" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, müzisyen Kenan Doğulu ile evliliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"27 YAŞINDAYDIM"

"Tanıştığımızda 27 yaşındaydım. Kafam karışıktı. Ama artık kararlarımdan eminim ve Kenan’ı çok iyi tanıyorum.

"BİZİ BESLEDİ"

Birlikte yaratmak bizi çok besledi. Birbirimize yeniden hayran olma alanı tanıdık. Kenan ile çok mutluyuz. O süreci yaşamak gerekiyordu. Evliliğin doğası gereği eşler bir zaman sonra birbirinin sınırlarını öğreniyor. Ama müzik bambaşka bir alan.

"MUTLU DÖNEMDEYİM"

O bana sakin bir şekilde müzikal doğruları anlatmaya çalıştı. İnsanın kendi hayatında verdiği reaksiyonlar dizi diyaloglarına dönüyor. Hayatta her şeyi daha dramatik algılıyordum. Şimdi müzikal olarak algıladığım daha mutlu bir dönemdeyim. Birbirimizi geri kazandık. Birlikte yaratmak çok besleyici. Kenan’ın varlığı benim için büyük bir şans."



