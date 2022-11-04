Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin pembe uyumu

Pembeler içindeki Kenan Doğulu ve Beren Saat sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bir ara boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti dün akşam bir davete katıldı.

Davete el ele katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Pamuk şekere benzetildiler

İkilinin pembeler içindeki fotoğraflarını görenler, 'Kenan ve Beren pamuk şeker olmuşlar' diyerek kıyafetlerini ti'ye aldılar. Ünlü çiftin fotoğraflarına yorum yağdı.