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    Beren Saat, Kenan Doğulu'yu yine sildi

    Beren Saat’in, evliliklerindeki krizi aştığı bilinen Kenan Doğulu’yla geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafı Instagram’dan silmesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 08:58
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    Beren Saat, Kenan Doğulu'yu yine sildi

    Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, geçtiğimiz hafta Kenan Doğulu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    SİLDİ

    Paylaşımıyla çok sayıda beğeni alan güzel oyuncunun, fotoğrafı profilinden silmesi dikkat çekti.

    Saat, daha önce de eşiyle olan tüm paylaşımlarını silmişti.

    Beren Saat, Kenan Doğulu yu yine sildi #1

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