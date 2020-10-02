Beren Saat: Kenan'la ayrılsak da kopamadık

Ünlü oyuncu Beren Saat, uzun zaman sonra verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar başrolünde oynadığı Atiye dizisiyle konuşulan Beren Saat, L’Officiel dergisine röportaj verdi. Eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlatan güzel oyuncu, tekrar bölümleriyle hala büyük heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ilgili de konuştu.

"UZUN BİR İLİŞKİ BU"

Saat, "İki ünlü insan için uzun bir bir ilişki bu. Uzun sürmesinin sırrı evimizde saklı. Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık.

"SAÇMALADIK"

Uzun süre beraber olmamızın sırrı; ‘evde hissetme hissi’. Bir gün biriyle tanışırsın, kendini evde hissedersin. Bizim öyle oldu. Güldük, eğlendik, dans ettik, saçmaladık. Etrafta ne olursa olsun ikimizin bir fanusu vardı. Bu yıllarca sürdü. Son zamanlarda aşkın yaşanma şekli ve hızı değişti." dedi.

"BİHTER BENİMLE"

Aşk-ı Memnu dizisinin kendisine çok şey kattığını söyleyen güzle youncu, "Bihter rolüyle şahane bir serüven yaşadım. 25 yaşındaydım ve o rolle içimdeki kadını keşfettim. Oynadığım karakterler bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyor. Bihter bir bakıma benimle beraber. Sevenlerinin içi rahat olsun." dedi.