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- Beren Saat, Nebahat Çehre'nin doğum günün kutladı
Beren Saat, Nebahat Çehre'nin doğum günün kutladı
Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü unutmadı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 07:04
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 15 Mart 1945'de doğdu.
Ünlü oyuncu, dün 77 yaşına girdi. Beren Saat de 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Çehre'nin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.
UNUTULMAZ REPLİKLER
Sosyal medya hesabından Nebahat Çehre'nin yeni yaşını kutlayan Beren Saat, paylaşımına 'Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşmiş replikleri; "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi" ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme"yi de eklemeyi ihmal etmedi.