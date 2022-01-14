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    Beren Saat, Ozan Doğulu'nun doğum gününe gitti

    Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, Ozan Doğulu’nun doğum günü partisine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 10:55
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    Beren Saat, Ozan Doğulu'nun doğum gününe gitti

    Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl evliliklerinde büyük kriz yaşamıştı. Sık sık boşanacakları iddia edilen ünlü çift, evliliklerindeki problemleri çözdü ve mutluluklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

    OZAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜ

    Doğulu Ailesi ile de arasının pek iyi olmadığı iddia edilen Beren Saat, dün akşam bir mekanda gerçekşelen Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı.

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    Beren Saat, Ozan Doğulu nun doğum gününe gitti #2

    Beren Saat, Ozan Doğulu nun doğum gününe gitti #3

    Beren Saat, Ozan Doğulu nun doğum gününe gitti #4

    Beren Saat, Ozan Doğulu nun doğum gününe gitti #5

    Beren Saat, Ozan Doğulu'nun doğum gününe gitti ViDEO

    TRANSPARAN BEREN

    Ünlü çift, mekana girerken el ele mutluluk pozu verdi. Ailesiyle arasının düzeldiği eşiyle partiye katılan Kenan Doğulu'nun mutluluğu da objektiflere yansıdı.

    Siyahlar içinde olan Saat'ın transparan kiyafeti dikkat çekti.

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    Beren Saat, Ozan Doğulu nun doğum gününe gitti #7


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