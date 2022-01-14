Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, Ozan Doğulu’nun doğum günü partisine katıldı.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl evliliklerinde büyük kriz yaşamıştı. Sık sık boşanacakları iddia edilen ünlü çift, evliliklerindeki problemleri çözdü ve mutluluklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

OZAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜ

Doğulu Ailesi ile de arasının pek iyi olmadığı iddia edilen Beren Saat, dün akşam bir mekanda gerçekşelen Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı.

Beren Saat, Ozan Doğulu'nun doğum gününe gitti ViDEO

TRANSPARAN BEREN

Ünlü çift, mekana girerken el ele mutluluk pozu verdi. Ailesiyle arasının düzeldiği eşiyle partiye katılan Kenan Doğulu'nun mutluluğu da objektiflere yansıdı.

Siyahlar içinde olan Saat'ın transparan kiyafeti dikkat çekti.