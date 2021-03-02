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    Beren Saat, parlak tayt kombini

    Kuaför için Kanyon'a gelen oyuncu Beren Saat, elinde çiçek buketiyle objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 12:36
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    Beren Saat, parlak tayt kombini

    Müdavimi olduğu kuaföre gelen Beren Saat, burada bir sürprizle karşılaştı. 26 Şubat doğum günü olan oyuncunun, kuaför ekibi tarafından doğum günü kutlandı.

    PARLAK TAYT GİYDİ

    Disco tarzı parlak tayt giyen Saat, tarzıyla da dikkat çekti. Normalde günlük yaşantısında da şık giyinen güzel oyuncu, bu sefer şaşırttı.

    "MUTLU VE HUZURLU"

    Kenan Doğulu, 37’nci yaşına giren eşi Beren Saat’in doğum gününü, kalp emojisi ve duygusal bir not da ekleyerek Instagram’dan kutlamıştı.

    Daha önce çektirdikleri renkli kareleri yayınlayan şarkıcı, “Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” mesajını yazmıştı.

    Beren Saat, parlak tayt kombini #1

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