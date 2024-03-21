Beren Saat paylaştı! Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i buluştu Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Matmazel ve Bihter karakterleriyle yer alan Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya geldi.

ensonhaber.com

Yıllar önce ekrana gelen popüler yapımlardan biri olan hatta tekrarları bile reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat Bihter rolüyle Zerrin Tekindor ise Matmazel rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Yıllar sonra bir arada

Dizide iki düşman karakterini oynayan Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra buluştu.

Beren Saat, yıllar önce aynı dizide rol aldığı arkadaşını sahnede izlemeye gitti.

Tekindor’a destek için izlemeye giden Saat, o buluşmayı da sosyal medya hesabından yayınladı.

"Hayranın olmak için bir neden daha"

Güzel oyuncu, Zerrin Tekindor ile verdiği pozu şu notla yayınladı: "Hayranın olmak için bir neden daha."