Beren Saat, uzun evliliğin sırrını verdi

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birbirlerini hala sevgili gibi gördüklerini söyledi.

Beren Saat, L’Officiel Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Pandemi döneminde eşi Kenan Doğulu ile müzik çalışmaları yaptığını belirten ünlü oyuncu, “Kenan’ın bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu” dedi.

SAAT'İN RÖPORTAJINDAN ARA BAŞLIKLAR...

- Pandemi nasıl bir deneyimdi?

"İLK ŞARKIMI YAPTIM"

Yani herkes gibi benim de çok fazla kendi kendime kalma fırsatım oldu. Bu yüzden, bir yandan dünyada olan bitene kaygılanırken bir yandan da sakin bir keşif süreciydi. Bir de şöyle bir şey oldu; Kenan’ın (Doğulu) da bolca boş zamanı olduğu için benim şarkılarım üzerine çalıştık, stüdyoda beraber bolca zaman geçirdik. Zannediyorum ben hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu.

"SEVGİLİ HİSSETTİĞİMİZ İÇİN KOPMADIK"

- Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?

Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz. Bizim öyle oldu. Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık... Etrafta, dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde de yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık.

"İÇİMDEKİ KADNI KEŞFETTİM"

- “Aşk-ı Memnu”daki karakterin Bihter’i özlüyor musun?

Bihter’le şahane bir serüven yaşadım. Onu canlandırdığımda 25 yaşındaydım ve aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim diyebilirim. Onu özlüyor muyum dersek, evet, ben onlarla biraz da meşakkatli birer süreçten geçtiğim için hepsiyle çok severek vedalaşıyorum. Ama bir yandan bütün karakterler yeni keşiflerim olduğu için, hepsi bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani.