Beren Saat ve Belçim Bilgin poz verdi

Yakın arkadaşlar Beren Saat ile Belçim Bilgin, beraber kamera karşısına geçti.

15 yıldır arkadaş olan iki ünlü oyuncu Beren Saat ile Belçim Bilgin, yılda dört kez yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.

Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat, sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:

"SEN AİLE BEN KARİYER SEÇTİM"

“Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup.

Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen…

"BİRBİRİMİZİN ELİ KOLU OLMAK"

Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi.

Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”

















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