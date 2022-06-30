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    Beren Saat ve Kenan Doğulu, Kraliçe Elizabeth'in 'Platin Jubilesi' partisine katıldı

    Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte İngiliz Ticaret Odası'nın Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 70.yılı vesilesiyle Platin Jubilesi'nin de kutlanacağı yaz partisinde poz verdi.
    • 30.06.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 22:06
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    Beren Saat ve Kenan Doğulu, Kraliçe Elizabeth'in 'Platin Jubilesi' partisine katıldı

    Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 70.yılı vesilesiyle Platin Jubilesi’nin de kutlanacağı İngiliz Ticaret Odası’nın geleneksel 'Yaz Partisi', Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlendi.

    Davette diplomatik çevreler, cemiyet hayatından ünlü isimler ve iş dünyası bir araya geldi.

    İngiliz Ticaret Odası'nın partisine katıldılar

    Partiye katılan isimler arasında ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat de yer aldı.

    Kenan Doğlu ve Beren Saat, parti girişi gazetecilere poz verdi.

    'Kraliyet şapkası' dikkat çekti

    Lila rengi kıyafetleriyle kombin yapan çiftin görüntülerinde, Beren Saat'in kafasına taktığı 'Kraliyet şapkası' dikkat çekti.

    Beren Saat-Kenan Doğulu çifti İngiliz Ticaret Odası’nın yaz partisine katıldı VİDEO

    Beren Saat ve Kenan Doğulu, Kraliçe Elizabeth in Platin Jubilesi partisine katıldı #1

    Beren Saat ve Kenan Doğulu, Kraliçe Elizabeth in Platin Jubilesi partisine katıldı #2


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