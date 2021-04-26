Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Oscar paylaşımı

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte 'Oscar' heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

EVDE OSCAR KEYFİ

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Oscar heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, evlerinde birlikte çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.