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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Oscar paylaşımı

    Eşi Kenan Doğulu ile birlikte 'Oscar' heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 11:03
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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Oscar paylaşımı

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

    EVDE OSCAR KEYFİ

    Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Oscar heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, evlerinde birlikte çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

    Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

    Beren Saat ve Kenan Doğulu nun Oscar paylaşımı #1

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