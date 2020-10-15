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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan düet sürprizi

    Son zamanlarda evliliklerinde sorun yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu arasındaki buzlar eridi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 12:02
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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan düet sürprizi

    Beren Saat ve Kenan Doğulu, hayranlarını sevindirecek bir projede buluşacak. Atiye dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Beren Saat, daha önce verdiği bir röportajda, pandemi döneminde eşiyle birlikte kayıtlar yaptıklarını söylemişti. İkilinin, düet yapacağı şarkıyı da bu kayıtlar arasından seçeceği ileri sürüldü.

    Saat, "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak." diyerek projesinin sinyalini vermişti.

    HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

    Güzel oyuncunun, eşinin çıkaracağı albümle yakından ilgilenerek şarkı sözü yazdığı ve Kenan Doğulu'nun da albümde yer vereceği şarkılarla eşine büyük bir jest yaparak, geçen tatsız günleri unutturacağı öğrenildi.

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan düet sürprizi #1

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan düet sürprizi #2

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