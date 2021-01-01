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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan yılbaşı öpücüğü

    Ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni yıla aşkla girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:05
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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan yılbaşı öpücüğü

    Evliliklerinde uzun zamandır büyük problemler yaşayan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladılar.

    KENAN AŞK DOLU

    Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında mutlu bir beraberliğin sırrını verdi: "Yeni yılda sarılın, sevin ve dinleyin birbirinizi"

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan yılbaşı öpücüğü #1

    BEREN KEDİSİYLE POZ VERDİ

    Bir paylaşım da geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve yeni yılı eşi Kenan Doğulu ile birlikte evde geçireceğini büyük bir mutlulukla söyleyen Saat'ten geldi.

    Kucağında kedisiyle pğoz veren güzel oyuncu herkese mutlu yıllar diledi.

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan yılbaşı öpücüğü #2

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan yılbaşı öpücüğü #3

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