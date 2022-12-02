Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun sahnede romantik anları

Beren Saat, ödül verirken söyledikleriyle eşi Kenan Doğulu'yu ağlattı.

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geceye damga vurdu.

Romantik çift

Kenan Doğulu, GQ Men of the Year Ödül Töreni kapsamında 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Beren Saat'in ödül vermek için, Kenan Doğulu'nun ise ödül almak için çıktıkları sahnede ikili aşka geldi.

"Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu"

Saat, ödülü verirken duygusal konuşmasıyla Kenan Doğulu'yu ağlattı. Doğulu için "Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu" ifadelerini kullanan Beren Saat, gece için tercih ettiği kıyafetle de sosyal medyaya damga vurdu.

7 yıldır evli olan ikilinin romantik halleri ayakta alkışlandı.