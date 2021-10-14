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    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede

    Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in, 11 yıl aradan sonra aynı dizide buluşacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 09:46
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    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede

    Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.

    KRAL KAYBEDERSE

    Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.

    Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.

    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede #1Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede #2

    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede #3

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