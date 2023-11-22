Beren Saat ve Sinem Kobal pişti oldu: Ceketin fiyatı dudak uçuklattı Sinem Kobal'ın daha önce girdiği kırmızı ceketin aynısını Beren Saat, giydi.

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Ekranlara dönmek için hazırlanan güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette kırmızı bir ceket giymişti. Kobal'ın derin göğüs dekolteli bluzunu şimdi de Beren Saat giydi.

Aynı bluzu giydiler

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Beren Saat'in Sinem Kobal'la aynı bluzu giymeyi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İkiliyi pişti yapan ceket fiyatı merak edildi.

230 bin TL

Ünlü bir markaya ait bu kırmızı ceketin fiyatı ortaya çıktı. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan bluzun fiyatı tam tamına 227 bin TL.

Ünlü isimlerin pişti olmasını sağlayan ceketin fiyatını duyanlar çok şaşırdı.