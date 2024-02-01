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Beren Saat, yakın dostu Belçin Bilgin'le olan dostluğunu anlattı: "Arkadaşlığımız filtresiz"

Beren Saat, yakın dostu Belçin Bilgin'le olan dostluğunu anlattı: "Arkadaşlığımız filtresiz" Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Hatırla Sevgili'de birlikte yer alan Beren Saat ile Belçim Bilgin 'in o günden beri dostluğu devam ediyor. Belçin Bilgin'le yakın bir bağı olan Saat, arkadaşlıklarından bahsetti.