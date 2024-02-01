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Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi oğlu Rodin’in annesi oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk olduğu sırada adını değiştirmek istediğinden söylemişti.
'Be' olacak
'Be' olmak istediğini dile getiren Bilgin’in yakın dostu kendisi gibi oyuncu Beren Saat, son verdiği röportajda arkadaşını anlattı.
Filtresiz dostluk
Belçim Bilgin ile dostluğunu anlatan Beren Saat, "Arkadaşlığımız hep filtresiz oldu.
"Biririmizi hep çok iyi anladık"
Filtreden kastım, insanlar birbirlerine bir şeylerini anlatırken bile filtreli anlatabilirler. Biz birbirimizi değişimimize rağmen hep çok iyi anladık" dedi.
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