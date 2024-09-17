Beren Saat'in yeni dizisi belli oldu! Mini diziden 15 milyon TL kazanacak

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Oyunculuktaki başarısı kadar ünlü olduğu günden beri güzelliğiyle de dikkat çeken Beren Saat, son olarak Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle dikkat çekmişti.
Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmdeki orgazm sahnesi uzun süre çok konuşulmuştu.
Güzel oyuncu, yine bir dijital platformda yayınlanacak olan mini bir dizi ile anlaşma sağladı.
15 MİLYONU KABUL ETTİ
Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre; Beren Saat, 4 bölümlük diziden tam tamına 15 milyon TL kazanacak.
Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.
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