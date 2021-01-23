Beren Saat’e övgüler yağdı

“En iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görülen oyuncu Beren Saat’in makyajsız hali hayranlarından tam not aldı.

Oyuncu Beren Saat, “En iyi kadın oyuncu” ödülü aldı.

İstanbul Üniversite tarafından düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni’ne online bağlanan Saat, duygularını da Instagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

“UNUTULMAYACAK PROJELERİMİZİN BAŞLANGICI OLSUN”

Beren Saat, “En iyi kadın oyuncu ödülüm için; töreni düzenleyen ve oy veren İstanbul Üniversitelilere, Atiye’yi pandemi koşullarında büyük bir özveriyle tamamlayan A takımımıza, destekleri giderek çoğalan izleyicilere ve bu projeyi bana hediye eden hayata teşekkür ederim. Bu unutulmayacak projelerimizin başlangıcı olsun.” dedi.

“DOĞAL VE ESTETİKSİZ”

Oyuncunun makyajsız olarak yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Takipçileri Beren Saat için “doğal, estetiksiz güzel” yorumlarında bulundu.