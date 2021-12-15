Beren Saat'in 2022 imajı

Güzel oyuncu Beren Saat, 2022 yılı için verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Bir giyim markasının reklamı için objektif karşısına geçen 37 yaşındaki ünlü oyuncu Beren Saat, imajı ve güzelliğiyle yine hayranlarından tam not aldı.

Saat, önce sarı ışıltı attırdığı saçlarını koyu renge boyattı, sonra düz saçlar yerini kıvırcığa bıraktı. Yeni yıl için yeni bir imaja bürünen güzel oyuncu, saçlarına bir de kâkül kestirdi.

"YAKINDAN BAKIYOR"

Güzel oyuncu yapılan çekimlerde kaydedilen görüntüleri paylaştı. Altına da “Beren Saat 2022’ye yakından bakıyor. Beklemede kalın.” notunu düştü.

13 BİN TL

Ünlü oyuncunun bu reklam için giydiği altın sarısı kıyafetinin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşadı. Beren Saat'in üzerindeki altın sarısı kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.