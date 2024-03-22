Beren Saat'in eşi şarkıcı Kenan Doğulu Maldivler'i andı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti... Evlilikleri zaman zaman spekülasyonlara konu olan çift, boşanma iddiaları ile gündeme gelmişti.
Son zamanlarda mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, haklarındaki iddiaları böylelikle yalanlamış oldu.
Eskilere gitti
Konserlerde ve davetlerde birbirlerine olan aşklarını her daim hissettiren ikiliden Kenan Doğulu, Instagram hesabından eski bir fotoğraf yayınladı.
Maldivler'de aşk başka
Ünlü çift yıllar önce Maldivler'e gitmişti. Kenan Doğulu o günlere özlem duymuş olacak ki o tatilde çektirdikleri pozu yayınladı.
Verdikleri pozda ikilinin aynı kıyafeti giymesi dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri Maldivler pozuna yorum ve beğeni yağdırdı.
Doğulu paylaştığı kareye "Tropikal doğa harikası Maldivler’deki muhteşem Ayada Maldives’te rüya gibi bir 5 gündü" yazdı.
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