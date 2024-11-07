Beren Saat'in gömlek-sütyen kombini olay oldu

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Ekranlardan uzak duran daha çok internette yer alan platformlara iş yapan Beren Saat, yeni mini dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yeni projesinden 15 milyon TL kazanacağı iddialarıyla gündemde olan güzel oyuncu, bir davette görüntülendi.

SÜTYENLİ KOMBİN

Beren Saat mor renklerde sütyen-gömlek ve pantolon kombiniyle poz verdi.

Sosyal medyayı ikiye bölen oyuncunun tarzını basit bulanlar olduğu kadar beğenenler de vardı.

Beren Saat'in gömleğinin fiyatı 7500 TL iken pantolonu ise 8500 TL olarak öne çıktı.