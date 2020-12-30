Euro
9.1034
0.43%
Dolar
7.403
0.27%
Altın
450.52
0.23%
Borsa
1.475
-0.33%
Bitcoin
215.483
5.79%
EXEN Coin
10.72
-0.37%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Beren Saat'in sokak tarzı

    Ünlü oyuncu Beren Saat, yılbaşı öncesi alışveriş yaparken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 15:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beren Saat'in sokak tarzı

    Beren Saat, önceki gün iki saat kaldığı Kanyon AVM’deki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

    KENAN GİBİ ŞALVAR GİYMEYE BAŞLADI

    Yılbaşı öncesi hediye alışverişi için dışarıya çıktığını söyleyen Saat'in, uzun bir ceketle kombin yaptığı şalvar pantolonu dikkat çekti.

    Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da şalvar pantolonlardan vazgeçmiyor. Sahnede ya da albüm kapak çekimlerinde bu tarzı kullanmayı seviyor.

    Beren Saat in sokak tarzı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir