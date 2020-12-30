Beren Saat'in sokak tarzı

Ünlü oyuncu Beren Saat, yılbaşı öncesi alışveriş yaparken görüntülendi.

Beren Saat, önceki gün iki saat kaldığı Kanyon AVM’deki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

KENAN GİBİ ŞALVAR GİYMEYE BAŞLADI

Yılbaşı öncesi hediye alışverişi için dışarıya çıktığını söyleyen Saat'in, uzun bir ceketle kombin yaptığı şalvar pantolonu dikkat çekti.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da şalvar pantolonlardan vazgeçmiyor. Sahnede ya da albüm kapak çekimlerinde bu tarzı kullanmayı seviyor.