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    Beren Saat'in yılbaşı planı

    Beren Saat, yeni yıla eşi Kenan Doğulu ile evde gireceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 13:26
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    Beren Saat'in yılbaşı planı

    En son Atiye dizisinde rol alan Beren Saat, dün akşam Etiler’de görüntülendi. Trafikte görüntülenen Beren Saat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "EVİMİZDE OLACAĞIZ"

    Keyifli olduğu görülen Saat, “Yılbaşı akşamını evimizde geçireceğiz Kenan ile” dedi. Yeni yıl dileğinde de bulunun güzel oyuncu, “Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Bir dönem boşanacakları haberleriyle sık sık gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sıkıntıları aştı.

    Beren Saat in yılbaşı planı #1

    Beren Saat in yılbaşı planı #2

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