Beren Saat'in yılbaşı planı

Beren Saat, yeni yıla eşi Kenan Doğulu ile evde gireceklerini söyledi.

En son Atiye dizisinde rol alan Beren Saat, dün akşam Etiler’de görüntülendi. Trafikte görüntülenen Beren Saat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Keyifli olduğu görülen Saat, “Yılbaşı akşamını evimizde geçireceğiz Kenan ile” dedi. Yeni yıl dileğinde de bulunun güzel oyuncu, “Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir dönem boşanacakları haberleriyle sık sık gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sıkıntıları aştı.