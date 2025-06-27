Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu itirafı: "Bihter herkesin olduğu gibi benim de kalbimde"

Hala yayınlanan tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Bihter’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Beren Saat, dün akşam gerçekleşen bir davette görüntülendi. Şıklığı ve fit haliyle dikkat çeken Saat, güzelliğiyle de göz kamaştırdı.

"BENİM DE KALBİMDE"

Muhabirlerin efsane dizi ‘Aşk-ı Memnu’ ile ilgili sorularına Saat; "Bihter herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. Bihter aslında benim kariyer yolculuğumda en ikonikleşen karakterlerden. O yüzden bugün burada olmamda onun da mutlaka katkısı vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.

"BİHTER BENİM DÖNÜM NOKTAM"

Unutulmaz eserle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Saat, ''Bihter karakterinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu'' vurguladı.