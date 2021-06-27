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- Beren Saat'ten bikinili tatil pozu
Beren Saat'ten bikinili tatil pozu
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte olduğu paylaştığı bikinili tatil pozlarına "Lila bikinimle barda pazar günü." notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 21:37
- Güncelleme : 27.06.2021 - 21:52
2014 yılında nikah masasına oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat sıkıntılı günleri geride bıraktı.
Mutlu hallerini zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.
"LİLA BİKİNİMLE BARDA PAZAR KEYFİ"
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile beraber tatil pozlarını paylaşarak “Lila bikinimle barda pazar günü" mesajını düştü. Beren Saat güzelliğiyle takipçilerinden binlerce beğeni aldı.