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    Beren Saat'ten bikinili tatil pozu

    Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte olduğu paylaştığı bikinili tatil pozlarına "Lila bikinimle barda pazar günü." notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 21:52
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    Beren Saat'ten bikinili tatil pozu

    2014 yılında nikah masasına oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat sıkıntılı günleri geride bıraktı.

    Mutlu hallerini zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.

    "LİLA BİKİNİMLE BARDA PAZAR KEYFİ"

    Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile beraber tatil pozlarını paylaşarak “Lila bikinimle barda pazar günü" mesajını düştü. Beren Saat güzelliğiyle takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

    Beren Saat ten bikinili tatil pozu #1

    Beren Saat ten bikinili tatil pozu #2

    Beren Saat ten bikinili tatil pozu #3

     

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