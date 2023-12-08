Beren Saat'ten Filistin açıklaması: "Kendi hayatımı paylaşmaktan utandım" İstanbul İçin Son Çağrı filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettiren Beren Saat, Filistin'de yaşanan insalık dramıyla ilgili konuştu. Güzel oyuncu, katıldığı programda "Ben parlak hayatımı sosyal medyada göstermeye utanıyorum" dedi.

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2008'de başlayan ve 2010'da sona eren "Aşk-ı Memnu" dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

"İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle tekrardan yan yana gelen iki ünlü oyuncu, haftalardır gündemden düşmek bilmiyor.

Beren Saat, Mirgün Cabas’ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Saat, İstail’in 2 aydır adeta soykırım yaptığı Filistin’de yaşananlarla ilgili konuştu.

Sosyal medyadan uzaklaştığını söyleyen güzel oyuncu, “Sosyal medyada kendi hayatımı paylaşamaya utanıyorum” dedi.

İşte Beren Saat’in açıklamalarından ara başlıklar:

"Sosyal medyadan geri çekilme durumumda şöyle bir şey oldu.

"Utanıyorum"

O kadar insan acı çekiyor ki ben mutlu bir şey paylaşmaya utanıyorum.

"Ama hayatımınızı yaşayacağız"

Ama hayatımınızı yaşayacağız. Bir arkadaşımın doğum günü partisi varsa ben ona gideceğim ben onu kutlayacağım ona hediye alacağım.

"Parlak hayatımı paylaşmaktan utandım"

Ama başka bir tarafta da hayatın devam etmediği bir dünya var. Sosyal medyada eskisi gibi bir şey paylaşmamamın birazcık da sebebi bu. O kadar çok insanın hayatı dağıldı ki ben kendi parlak hayatımı paylaşmaktan utandım"