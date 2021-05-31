Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya doğum günü mesajı

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Uzun bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan ünlü oyuncu Beren Saat, popçu eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü romantik bir yazıyla kutladı. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabına yükleyen Saat, düğün davetiyelerinde yer alan deniz altında çektirdikleri kareyi de paylaştı.

"ÇIPLAK UYUYALIM"

Saat, "Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor. Yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba?

"ÇADIRDA KALALIM"

İstanbul’a uçaklar inmiyormuş, jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'Hayır' demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun Kenan Doğulu" notunu yazdı.