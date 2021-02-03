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- Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Oyun arkadaşım
Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Oyun arkadaşım
Evliliklerinde ikinci baharlarını yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden romantik bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 21:49
Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.
Güzel oyuncu Beren Saat, sosyal medya üzerinden eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü kutladı.
"OYUN ARKADAŞIM..."
Instagram hesabından Doğulu ile çekildiği kareleri yayınlayan Beren Saat, paylaşımına, "9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy..." notunu düştü.
Doğulu ise eşinin paylaşımına, 'Canım sevgilim seni seviyorum' yorumuyla yanıt verdi.