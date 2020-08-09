Beren Saat'ten mayolu paylaşım

Ünlü oyuncu Beren Saat, kırmızı mayolu tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

36 yaşındaki oyuncu Beren Saat, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan mayolu bir fotoğrafını paylaşan Saat'ten ikinci bir paylaşım geldi.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜ

Kırmızı şapka ile kombinlediği kırmızı mayosu ile poz veren Saat'in o fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.