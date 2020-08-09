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    Beren Saat'ten mayolu paylaşım

    Ünlü oyuncu Beren Saat, kırmızı mayolu tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 14:23
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    Beren Saat'ten mayolu paylaşım

    36 yaşındaki oyuncu Beren Saat, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan mayolu bir fotoğrafını paylaşan Saat'ten ikinci bir paylaşım geldi.

    KIRMIZILARA BÜRÜNDÜ

    Kırmızı şapka ile kombinlediği kırmızı mayosu ile poz veren Saat'in o fotoğrafı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Beren Saat ten mayolu paylaşım #1

    Beren Saat ten mayolu paylaşım #2

    Beren Saat ten mayolu paylaşım #3

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