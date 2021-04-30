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    Berfu-Eser Yenenler çiftinden aile fotoğrafı

    Evlerine fotoğrafçı çağıran Eser Yeneler ve eşi Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 09:24
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    Berfu-Eser Yenenler çiftinden aile fotoğrafı

    Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da nikah masasına oturmuş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

    MUTLU AİLE TABLOSU

    Berfu-Eser Yenenler çifti, çocukları ile özel bir fotoğraf çekimi yaptı. Kendi evlerinde objektif karşısına geçen çift, çekimden bir kareyi sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

    Berfu-Eser Yenenler çiftinden aile fotoğrafı #1Berfu-Eser Yenenler çiftinden aile fotoğrafı #2

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