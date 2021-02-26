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    Berfu Yenenler: 35’inci hafta göbüşü

    Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 09:04
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    Berfu Yenenler: 35’inci hafta göbüşü

    Doğumuna sayılı günler kalan Berfu Yenenler, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

    SİMSİYAH GİYMEKTEN VAZGEÇMİYORUM"

    Bir gölet kenarında çektirdiği kareyi takipçilerinin beğenisine sunan model, “35’inci hafta göbüşü ve simsiyah giyinmekten vazgeçemeyen bir hamile” notunu yazdı.

    Sosyal medya kullanıcıları Yenenler’e nazar boncuğu emojileri gönderdi.

    Berfu Yenenler: 35’inci hafta göbüşü #1

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