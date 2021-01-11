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    Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı başarıyorum

    İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 07:08
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    Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı başarıyorum

    Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı.

    Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

    "AYNI ESER"

    Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunu eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" mesajını paylaştı Yenenler'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

    Berfu Yenenler: Ben seni klonlamayı başarıyorum #1

    "ÇOK DUYGUSALIM"

    Öte yandan hamileliğinde 29. haftaya giren Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

    "Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."

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