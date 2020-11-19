Berfu Yenenler, doğacak bebeğinin adını açıkladı

Berfu ve Eser Yenenler doğacak bebeklerine Mete adını verecek

Kuzey adında bir tane oğulları bulunan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, doğacak ikinci bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu.

Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

"METE EMMİ SAĞLIKLA GEL"

"Mete Yenenler, Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz... İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel."