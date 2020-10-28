Berfu Yenenler: Eser daha iyi

Geçtiğiniz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Eser Yenenler'den haber geldi.

Koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında Berfu Yenenler açıklama yaptı.

"CANIM KOCAM"

Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berfu Yenenler, ‘Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum, soran herkes için.️ Eser daha iyi canım kocam!

"BABAMIZI ÖZLEDİK"

O evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım… Ama biz iyiyiz hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değiştiği ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledi.️ Gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz' mesajını paylaştı.