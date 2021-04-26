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    Berfu Yenenler: Eser'in kilolarının nedeni benim

    Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in kendisinin hamilelik dönemlerinde kilo aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 08:57
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    Berfu Yenenler: Eser'in kilolarının nedeni benim

    Eser Yeneler'in eşi Berfu Yenenler, önceki gün sosyal medyada yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu.

    "YİNE DİYETTE"

    Eşi Eser Yenenler’in kendisi yüzünden kilo aldığını söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileliklerim ona çok kilo aldırıyor. Mete’ye hamilelik dönemimde Eser benden daha çok kilo aldı. Şu an yine diyette. Bugüne kadar böyle diyet yaptığını görmedim. Yaza kadar fit olacak.” dedi.

    Tatil rotalarının belli olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, yaz sezonu boyunca Çeşme'de kalacaklarını söyledi.

    Berfu Yenenler: Eser in kilolarının nedeni benim #1

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