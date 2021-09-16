Berfu Yenenler kendi yüzünü nevresim takımına bastırdı

Eğlenceli halleri ve neşeli tavrıyla tanınan Berfu Yenenler, kendi fotoğrafını nevresime bastırdı.

Son dönemlerde eşi Eser Yenenler ve kendisiyle ilgili yaptığı komik paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Berfu Yenenler bu paylaşımlarına yenisini ekledi.

"İLİŞKİLERDE ALAN TANIMAK ÖNEMLİ"

Berfu Yenenler, kendi yüzünü bastırdığı nevresim takımını 'İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli' diyerek paylaştı.

Berfu Yenenlerin paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: "Kendi yüzünü de nevresime bastırmazsın ama ya...", "Bayılıyorum size", "Ya siz harikasınız!", "Ne yaparsan yap çocuklar Eser'e benziyor, onun alanı daha geniş", "Abla sen Türkiye güzelisin ne yapıyorsun?,"Şimdi Eser düşünsün."