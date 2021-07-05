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    Berfu Yenenler: Küçük memelerimle çok mutluyum

    Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 07:09
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    Berfu Yenenler: Küçük memelerimle çok mutluyum

    Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'Meme sorunsalı' mesajını yazdı.

    İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:

    "YİNE MÜKEMMEL BİR YORUM"

    "Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum.

    "MEME BUNLAR"

    Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!"

    Berfu Yenenler: Küçük memelerimle çok mutluyum #1Berfu Yenenler: Küçük memelerimle çok mutluyum #2Berfu Yenenler: Küçük memelerimle çok mutluyum #3

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