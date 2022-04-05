Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen eleştirilere cevap verdi

Eser Yenenler'in eşi sosyal medya Berfu Yenenler yaptığı Ramazan paylaşımıyla büyük tepki almıştı.

Eser Yeneler'le evlendikten sonra iki çocuğuna rağmen sosyal medya fenomeni olmayı başaran eski Türkiye güzeli Berfu Yenenler, bu aralar paylatığı her videoda tepki almaya başladı.

En son Demet Akalın'ın eleştirdiği Berfu Yenenler, şimdi de Ramazan paylaşımı yüzüden takipçilerinden tepki aldı.

"KALPLER KIRIK"

Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkilerin bir kısmını paylaşıp "Bunu açıklamak zorunda kaldığıma bile inanamıyorum. Hakikaten kalplar kırık" dedi.

Yenenler, ayrıca bu tarz olayların yaşanmasından sıkıldığını belirterek "Bu şekilde olaylar olunca hakikaten aşırı yorulmaya başladım. Artık sadece neden diye bağırasım geliyor. Çok severek yaptığım ve çok çalıştığım daha da büyümesine çabaladığım birlikte başka şeylere başlayalım diye uğraştığım bir işin bu şekilde iğrenç yerlere çekilmesi sabrımı zorluyor artık dostlar, ey dostlar ya" diyerek sitem etti.

Berfu Yenenler'den 'Ramazan'da Sosyal Medya' paylaşımı VİDEO