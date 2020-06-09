Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'e: Sana çok aşığım

Berfu Yenenler, 2019'da Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl çiftin oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, evliliklerinde 1 yılı geride bıraktı. Berfu Yenenler, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Eşine "Ruh eşim" diye seslenen Berfu Yenenler, "Hayatımın aşkı! Sen tanıdığım en iyi kalpli, en sevecen, en güçlü, en yetenekli insansın... Ne mutlu bana ki aşık olduğum insan hem hayat arkadaşım oldu hem hayattaki yol gösterenim öğretmenim oldu...

"SENİ SEVMEYE DOYAMAYACAĞIM"

Senden öğrenecek çok şeyim ve seni sevmeye doyamayacağım mıncık mıncık edeceğim daha çok zamanım var!

Biliyorum birinin ruh eşini bulması çok zor ve biz çok şanslıyız, hayatım boyunca bu şansı yaşayabildiğime şükredeceğim ♥️

"CANIM KOCAM"

Her günümüz için, ailemiz için, senden öğrendiklerim için, ikimiz için çok teşekkür ederim canım kocam. İyi ki birbirimizi bulduk! Sana çok aşığım... Gülmekten karnımıza ağrılar girdiği nice yıllarımız olsun." yazdı.